Consumentenbond start campagne mobiele telecommunicatie

Consumenten kunnen er ook niet van op aan dat het antwoord in de telecomwinkel te halen is. Niet alleen voor consumenten blijkt de mobiele telefonie markt ingewikkeld, ook voor verkopers in telecomwinkels is het soms lastig. Mysteryshoppers van de Consumentenbond gingen voor een koopadvies naar drie verschillende filialen van de Belcompany, The Phone House, Telefoonkopen, Hi, KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone. Bij iedere keten werd in minstens één van de drie filialen onjuiste informatie gegeven. Verkopers kwamen vaak niet uit de verschillen tussen winkel- en online abonnementen of tussen sim-only en abonnementen met toestel. Ook lastig bleken vragen over de houdbaarheid en verrekening van het beltegoed, terwijl consumenten dit belangrijke informatie vinden.

Mobiel wijzer

Met de campagne Telecomplicaties?! wil de Consumentenbond consumenten wegwijs maken in de wirwar van bundels en begrippen in de mobiele telefonie. Op www.telecomplicaties.nl staat waar op te letten bij het kiezen van een abonnement, welke rechten kopers hebben en wat de instinkers zijn. Bij de campagne kunnen consumenten elkaar helpen aan tips over mobiele telefonie en worden onduidelijke termen toegelicht. Ook is er een overzicht te vinden van de nieuwe abonnementen van Hi, KPN, T-Mobile en Vodafone. Met een quiz kunnen consumenten hun kennis over mobiel bellen en browsen testen.

Meer informatie over het onderzoek naar telecomwinkels staat in de Consumentengids van september 2011.

Video: