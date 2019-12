DA Drogist voorbeeld voor tevreden klanten

Nieuws|DA Drogist is het Klantvriendelijkste Bedrijf 2011, omdat de drogisterijketen het beste voldoet aan de ‘ 5 gouden regels van klantvriendelijkheid’. De drogisterijketen is daarmee een voorbeeld voor alle bedrijven in Nederland, stelt de Consumentenbond. De Consumentenbond maakt zich, in zijn campagne 'Klachten Zat? Los het op.' hard voor betere klachtafhandeling in Nederland en prijst elk initiatief dat leidt tot tevreden klanten. KVB is een initiatief van MarketResponse, in samenwerking met Egbert-Jan van Bel, auteur van diverse managementboeken.

Ruim 2500 consumenten zijn, door de initiatiefnemers, in aanloop naar de uitverkiezing Klantvriendelijkste Bedrijf 2011 op 27 september 2011 ondervraagd over klantvriendelijke ervaringen in 2011. Consumenten konden hun ervaringen beoordelen aan de hand van de vijf Gouden Regels van klantvriendelijkheid zoals: wees beschikbaar als de klant daarom vraagt, kom de belofte die je in reclame maakt na en geef je fouten toe en los ze op juiste wijze op. Aspecten waar ook de Consumentenbond in zijn campagne aandacht voor vraagt. Bart Combée, directeur Consumentenbond, onderstreepte tijdens de verkiezing van het klantvriendelijkste bedrijf (KVB) dat bedrijven steeds vaker inzien dat het in hun eigen belang is om klachten snel en naar tevredenheid op te lossen.

Serieus nemen

Veel klachten ontstaan doordat bedrijven consumenten met hun vragen en probleem niet serieus nemen of afspraken niet nakomen. Van de ruim 3000 consumenten die meewerkten aan de enquête van de Consumentenbond had meer dan de helft afgelopen jaar een klacht en ruim 61% is ontevreden tot zeer ontevreden over afhandeling van deze klacht. De Consumentenbond geeft consumenten tips voor het succesvol indienen van een klacht om deze succesvol opgelost te krijgen op www.klachtenzat.nl en wil samen met bedrijven hun klachtafhandeling structureel verbeteren.