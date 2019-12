Datum rechtszaak Royal Beach Concert bekend

De Consumentenbond wil dat de rechter de organisatie van het Royal Beach Concert verplicht om geld terug te betalen aan alle consumenten die dat willen. In deze zaak eisen ook negen individuele consumenten geld terug van het Royal Beach Concert. Of er voldoende geld aanwezig is in de besloten vennootschap van het Royal Beach Concert om te voldoen aan alle betalingsverplichtingen weet de Consumentenbond niet. Hierover is meer te zeggen na de procedure.

Het Royal Beach Concert was gepland op 4 juni 2011, maar werd door de organisatoren op het laatste moment voor onbepaalde tijd uitgesteld. De organisatie hoopt nog een alternatief te kunnen bieden, maar de datum, de locatie en de artiesten zijn nog steeds onbekend. Veel consumenten met een kaartje willen hier niet op wachten en vragen hun geld terug.