Doe mee met 'Week van het geld' en win een iPad!

Nieuws|Hoe bepalen basisschoolleerlingen waar ze hun geld aan uitgeven? De Consumentenbond organiseert een videowedstrijd in het kader van de Week van het geld van Wijzer in geldzaken. Met een video kunnen basisschoolleerlingen inzichtelijk maken hoe ze hun geld besteden. De Week van het Geld loopt van 7 tot en met 11 november 2011 en is bedoeld om basisschoolleerlingen te leren goed om te gaan met geld.

Sommigen jongeren kopen van hun zakgeld meteen spellen of kleding, anderen sparen om iets 'groots' te kopen. Hoe kiezen jongeren? Maken ze hun geld meteen op of sparen ze en hoe oriënteren zij zich op hun aankopen? De Consumentenbond roept jongeren op om dit in een video van maximaal anderhalve minuut te laten zien, zodat andere jongeren er ook van leren. Maak een opname met een telefoon of in een studio, alleen of met de hele klas.

Spelregels

De regels zijn simpel. Maak een video over wat jij met je geld doet. Alle basisschoolkinderen kunnen meedoen. Alleen, met een groep of met de hele klas of school. Tot donderdag 10 november kunnen video's van maximaal 1,5 minuut ingestuurd worden via www.wetransfer.com naar video@consumentenbond.nl onderwerp: week van het geld. En stuur ook je contactgegevens mee: Wie heeft/hebben de video gemaakt, adres, telefoon, mail en op welke school je zit. De Consumentenbond wordt eigenaar van de video. Die komt op YouTube, zodat iedereen deze video kan zien. Iedereen die meedoet maakt kans op iPad 2 32G wifi.

