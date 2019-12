Draadloze (modem)routers van providers niet altijd voldoende

Nieuws|Een aantal internetproviders levert zijn klanten (modem)routers die onvoldoende scoren in de test van de Consumentenbond. Bij de Fritz!box van XS4ALL en de Davolink van Tele2 is met name de snelheid onder de maat, waardoor het beeld bijvoorbeeld hapert bij het draadloos bekijken van video in HD-kwaliteit. Ook een Comtrend modemrouter van Tele 2 en een Eminent router van Caiway presteren onvoldoende. Beste uit de test zijn de Zyxel, die Telfort zijn klanten in bruikleen geeft, en een door Caiway aanbevolen Sitecom.