icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Draadloze (modem)routers van providers niet altijd voldoende

Nieuws
|
Een aantal internetproviders levert zijn klanten (modem)routers die onvoldoende scoren in de test van de Consumentenbond. Bij de Fritz!box van XS4ALL en de Davolink van Tele2 is met name de snelheid onder de maat, waardoor het beeld bijvoorbeeld hapert bij het draadloos bekijken van video in HD-kwaliteit. Ook een Comtrend modemrouter van Tele 2 en een Eminent router van Caiway presteren onvoldoende. Beste uit de test zijn de Zyxel, die Telfort zijn klanten in bruikleen geeft, en een door Caiway aanbevolen Sitecom.

Gepubliceerd op:3 november 2011

netneutraliteit

De Consumentenbond onderzocht gebruiksgemak, beveiliging, veelzijdigheid, snelheid en energiegebruik van (modem)routers. De meeste providers leveren een geïntegreerde modemrouter: één kastje met zowel een modem voor de internetverbinding, als een router voor draadloos internet. Dit is praktisch, maar het gaat wel ten koste van het bereik. Een modem moet in de buurt staan van het hoofdaansluitpunt, terwijl de ideale plaats voor een router juist een centrale plek in huis is. Een losse router aansluiten op de modemrouter kan het bereik flink vergroten en daarmee gaat de snelheid ook omhoog.

Beveiliging

De beveiliging van de routers is duidelijk beter dan een aantal jaren geleden. De meeste routers zijn standaard beveiligd met een uniek wachtwoord dat op een sticker bij het apparaat geleverd wordt. Bij Zeelandnet, Tele2 en Caiway valt er nog het een en ander te verbeteren. Bij Zeelandnet gebruikt de installateur bijvoorbeeld de achternaam van de klant als naam voor het netwerk en ook het wachtwoord is niet helemaal willekeurig.

Alle testresultaten van de (modem)routers die telecomproviders leveren én van een aantal losse routers die consumenten zelf kunnen aanschaffen, zijn terug te lezen in de Digitaalgids van november/december en bij het dossier Draadloze routers.