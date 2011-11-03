Draadloze (modem)routers van providers niet altijd voldoende

De Consumentenbond onderzocht gebruiksgemak, beveiliging, veelzijdigheid, snelheid en energiegebruik van (modem)routers. De meeste providers leveren een geïntegreerde modemrouter: één kastje met zowel een modem voor de internetverbinding, als een router voor draadloos internet. Dit is praktisch, maar het gaat wel ten koste van het bereik. Een modem moet in de buurt staan van het hoofdaansluitpunt, terwijl de ideale plaats voor een router juist een centrale plek in huis is. Een losse router aansluiten op de modemrouter kan het bereik flink vergroten en daarmee gaat de snelheid ook omhoog.

Beveiliging

De beveiliging van de routers is duidelijk beter dan een aantal jaren geleden. De meeste routers zijn standaard beveiligd met een uniek wachtwoord dat op een sticker bij het apparaat geleverd wordt. Bij Zeelandnet, Tele2 en Caiway valt er nog het een en ander te verbeteren. Bij Zeelandnet gebruikt de installateur bijvoorbeeld de achternaam van de klant als naam voor het netwerk en ook het wachtwoord is niet helemaal willekeurig.

Alle testresultaten van de (modem)routers die telecomproviders leveren én van een aantal losse routers die consumenten zelf kunnen aanschaffen, zijn terug te lezen in de Digitaalgids van november/december en bij het dossier Draadloze routers.