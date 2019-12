Eerste aanmelding voor financiële basisproducten

Nieuws|ASN Bank is de eerste bank die zich aangemeld heeft met financiële basisproducten. De Consumentenbond (CB) roept consumenten op die willen dat hun eigen bank of verzekeraar ook simpele financiële producten gaat aanbieden, hun stem te laten horen op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld Met zijn aanmelding geeft ASN Bank gehoor aan de oproep van de Consumentenbond in zijn campagne “Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent” om simpele financiële producten op de markt te brengen.

De Consumentenbond wil dat consumenten kunnen kiezen uit simpele, betrouwbare financiële basisproducten die doen wat ze beloven, zonder addertjes onder het gras. "Het is prijzenswaardig dat ASN Bank als eerste de stap zet om zich aan te melden met financiële basisproducten. De bank laat hiermee echt zien dat ze het klantenbelang voorop stelt.", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Een basisproduct is niet per definitie het goedkoopste of allerbeste product, maar een product dat duidelijk is en waarvan de verwachtingen helder zijn. Een basisspaarrekening bijvoorbeeld heeft geen addertjes over het gras. Eén rentepercentage over het totale bedrag en geen misleidende instaprentes. Consumenten kunnen altijd hun geld opnemen zonder kosten, zonder boete en als de rente wijzigt, krijgen klanten twee weken van te voren via e-mail, sms of internetbankieren bericht.

Financieel aanbieders die net als ASN Bank ook de uitdaging oppakken om basisproducten te gaan aanbieden, krijgen nog tot 15 mei 2011 de tijd zich te registreren op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld. De Consumentenbond heeft de termijn van de campagne om basisproducten te ontwikkelen verlengd naar aanleiding van signalen uit de markt. Eind februari 2012 publiceert de CB in de Consumentengids een overzicht welke aanbieders echte basisproducten hebben ontwikkeld.

Campagne

De campagne 'Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent.' van de Consumentenbond daagt de financiële sector uit financiële basisproducten op de markt te brengen Het merendeel van de consumenten kan of wil zich namelijk niet verdiepen in de financiële producten die hij nodig heeft in deze maatschappij. Basisproducten kunnen voor grote groepen consumenten een veilig alternatief vormen voor de huidige ingewikkelde producten, zoals beleggingsverzekeringshypotheken. Via @begrijpjegeld op Twitter kan iedereen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de campagne.