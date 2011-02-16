Einde aan verkoop nepmedicijnen in EU

'Het is goed dat er wettelijke maatregelen komen. Dit is een grote stap vooruit voor de veiligheid van consumenten', aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. 'Wij gaan ervan uit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het toezicht op internetmedicijnen nu voortvarend oppakt'.

De bond bestelde eind 2010 receptgeneesmiddelen via internet en dit bleek kinderlijk eenvoudig. Daarop riep de bond 10 februari jl. de IGZ op om haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze gevaarlijke praktijken.

Overheidscampagne

Op de site www.internetpillen.nl staat meer over een overheidscampagne die het Ministerie van VWS in november startte over internetmedicijnen. Meer informatie over het onderzoek van de Consumentenbond is te lezen op www.consumentenbond.nl/medicijnenaanschaffen en in de Gezondgids van februari/maart 2011.