Einde aan verkoop nepmedicijnen in EU

Nieuws|De maatregelen die zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid nemen tegen de illegale verkoop van receptgeneesmiddelen via internet vindt de Consumentenbond zeer positief. Het Europees Parlement stemde woensdag 16 februari in met de wet die moet beletten dat illegale- en nepmedicijnen op de markt komen. Daarnaast wil de Nederlandse overheid het onbevoegd te koop aanbieden van receptgeneesmiddelen via internet verbieden.

'Het is goed dat er wettelijke maatregelen komen. Dit is een grote stap vooruit voor de veiligheid van consumenten', aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. 'Wij gaan ervan uit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het toezicht op internetmedicijnen nu voortvarend oppakt'.

De bond bestelde eind 2010 receptgeneesmiddelen via internet en dit bleek kinderlijk eenvoudig. Daarop riep de bond 10 februari jl. de IGZ op om haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze gevaarlijke praktijken.

Overheidscampagne

Op de site www.internetpillen.nl staat meer over een overheidscampagne die het Ministerie van VWS in november startte over internetmedicijnen. Meer informatie over het onderzoek van de Consumentenbond is te lezen op www.consumentenbond.nl/medicijnenaanschaffen en in de Gezondgids van februari/maart 2011.