Prijsverschil tussen supermarkthuismerken enorm

De prijzen van huismerken lopen sterk uiteen, ook als het om exact dezelfde huismerken gaat die bij verschillende supermarkten in de schappen staan. Dit blijkt uit de meest recente supermarktprijspeiling van de Consumentenbond van huismerken en A-merken. Huismerk Perfekt is bij supermarktketen Poiesz gemiddeld 22% duurder dan de Perfekt artikelen bij Nettorama. Het huismerk Markant kost bij Coop en MCD gemiddeld 18% meer dan hetzelfde huismerkproduct bij Vomar. Alle resultaten van de prijspeiling supermarkten staan in de Consumentengids van november 2011.

Het goedkoopst voor huismerken is Nettorama (voornamelijk gevestigd in Noord-Brabant): boodschappen kosten daar 10-12% minder dan het landelijke gemiddelde. Coop en MCD (de laatste voornamelijk gevestigd in Zuidwest Nederland) zijn het duurst: de prijzen liggen 10-12% hoger dan het gemiddelde. De A-merken laten bijna hetzelfde beeld zien, als zijn de onderlinge verschillen iets minder groot: Nettorama is het voordeligst, samen met Dirk van den Broek (waaronder ook Bas van der Heijden en Digros). Een mandje met A-merken kost hier tot 6% minder dan het gemiddelde. Ook voor A-merken zijn Coop en MCD het duurst (tot 6% duurder). Super de Boer, die in eerdere prijspeilingen het duurste was qua A-merken, is niet meer opgenomen in de prijspeiling vanwege de overname door Jumbo.

Aldi en Lidl

De Consumentenbond peilde begin september 2011 de prijzen van 120 A-merkproducten en 90 huismerkartikelen. Onderzoekers bezochten 67 filialen van 18 supermarktketens en noteerden meer dan 10.000 prijzen. Ook de prijzen van Aldi en Lidl zijn meegenomen in de prijspeiling, alleen zijn hun prijzen lastig te vergelijken met de andere ketens, omdat zij geen A-merken en huismerken verkopen. In vergelijking met de huismerken kost een boodschappenmandje bij deze discountsupermarkten tot 20% minder dan het gemiddelde.