Europees besluit over consumentenrechten

Nieuws|Consumenten krijgen vanaf 2013 betere en duidelijkere informatie over de prijs van producten in (online) winkels én over de mogelijkheid tot klagen, voordat ze een product gekocht hebben. Belangrijk punt voor de Consumentenbond is dat consumenten bij koop op afstand (online aankopen) en colportage (verkoop aan de deur) standaard 14 dagen bedenktijd krijgen. Dit staat in de Europese richtlijn Consumentenrechten die op 23 juni 2011 door het Europese parlement is goedgekeurd.

De Europese richtlijn Consumentenrechten maakt ook een eind aan veel dure 0900-nummers. Bedrijven mogen consumenten met vragen over hun contract of abonnement alleen nog lokaal tarief in rekening brengen.

'Het huidige voorstel bevat, na langdurige onderhandelingen met alle lidstaten en andere betrokken partijen, nu vooral verbeteringen voor consumenten. Verborgen kosten op internet behoren straks tot het verleden, net als de buitensporige creditcardtoeslagen die luchtvaartmaatschappijen soms hanteren voor het betalen van een online geboekt vliegticket,' aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

Harmonisatie

Deze Europese richtlijn trekt het niveau van consumentenbescherming op een aantal punten in alle Europese landen gelijk. Volgens de Europese Commissie is het daarmee voor consumenten en ondernemers makkelijker om grensoverschrijdend zaken te doen.

In eerste instantie dreigde het voorstel de consumentenbescherming in Nederland drastisch te beperken, waarop de Consumentenbond zich hard heeft gemaakt om een achteruitgang van de consumentenbescherming te voorkomen. Uiterlijk in 2013 moet deze richtlijn in de Nederlandse wet zijn opgenomen.