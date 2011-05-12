Financiële consument verdient blijvende bescherming

Het plan om het Dienstverleningsdocument (DVD) te standaardiseren en uit te breiden naar alle kanalen om zo de kwaliteit van financiële dienstverlening inzichtelijk te maken, steunt de Consumentenbond. Het DVD vermeldt nu nog uitsluitend de rol van de adviseur: welke diensten de adviseur aanbiedt, op welke wijze hij beloond wordt en hoe hoog die beloning ongeveer is.

Prijs/kwaliteit

De Consumentenbond benadrukt in zijn reactie op de consultatie voor het Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 dat de prijs/kwaliteit verhouding binnen de financiële sector voortdurende aandacht nodig heeft. Als de kwaliteit van een levensverzekering of hypotheekadvies onder de maat is, zijn de gevolgen hiervan vele malen groter voor consumenten dan het financiële voordeel dat is behaald door voor een goedkopere aanbieder te kiezen.