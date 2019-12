Financiële consument verdient blijvende bescherming

Nieuws|Minister De Jager van Financiën zet een aantal belangrijke stappen om consumenten in de financiële sector beter te beschermen. De Consumentenbond is een groot voorstander van zijn plan om een einde te maken aan bonusprovisie voor schadeverzekeringen en om consumenten beter te beschermen tegen te hoge directe rekeningen van financieel adviseurs. Wetswijzigingen mogen er alleen niet toe leiden dat de bescherming van consumenten wordt beperkt, zoals nu het geval dreigt te zijn bij de plannen om alleen regels voor excessieve directe beloning op te stellen.

Het plan om het Dienstverleningsdocument (DVD) te standaardiseren en uit te breiden naar alle kanalen om zo de kwaliteit van financiële dienstverlening inzichtelijk te maken, steunt de Consumentenbond. Het DVD vermeldt nu nog uitsluitend de rol van de adviseur: welke diensten de adviseur aanbiedt, op welke wijze hij beloond wordt en hoe hoog die beloning ongeveer is.

Prijs/kwaliteit

De Consumentenbond benadrukt in zijn reactie op de consultatie voor het Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 dat de prijs/kwaliteit verhouding binnen de financiële sector voortdurende aandacht nodig heeft. Als de kwaliteit van een levensverzekering of hypotheekadvies onder de maat is, zijn de gevolgen hiervan vele malen groter voor consumenten dan het financiële voordeel dat is behaald door voor een goedkopere aanbieder te kiezen.