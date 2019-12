Financiële toets beschermt niet voldoende

De Consumentenbond is geen voorstander van de verkoop van complexe financiële producten zonder advies (execution only-producten). Een hypotheek afsluiten is altijd financieel maatwerk, zowel bij een adviseur van de bank als bij een onafhankelijk financieel adviseur. Er hoort een passend advies bij. Uit allerlei onderzoeken, waaronder van Wijzer in Geldzaken, blijkt namelijk dat consumenten weinig besef hebben van de risico's die ze lopen bij het afsluiten van complexe financiële producten. Het instellen van alleen een verplichte financiële toets is een halve maatregel waarmee een schijnzekerheid wordt gecreëerd.

Begrijp je geld

In de beleggingswereld is een ervaringstoets voor mensen die willen beleggen al gebruikelijk, maar consumenten zijn zich daar veel beter bewust van de risico's die ze lopen. Consumenten hebben weinig besef van de risico's die ze lopen bij het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek. De Consumentenbond is begin 2011 gestart met zijn campagne Begrijp je Geld?! omdat consumenten zich niet kunnen of willen verdiepen in de meest noodzakelijke financiële producten zoals betalen, sparen, verzekeren of een hypotheek. Zolang er geen financiële basisproducten zijn die een veilig alternatief voor consumenten zijn, blijft persoonlijk financieel advies -zeker bij complexe producten- aan te raden. Een hypotheek kies je slechts een paar keer in je leven.