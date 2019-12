Ga aan de slag met uw pensioen!

Nieuws|Via mijnpensioenoverzicht.nl van Stichting Pensioenregister, zien consumenten vanaf 6 januari in één oogopslag hoe hoog hun opgebouwde pensioen is. De Consumentenbond, die aan de wieg van dit initiatief stond, vindt dit overzicht een belangrijke stap in het vergroten van het pensioenbewustzijn. De bond verwacht dat consumenten zich door het overzicht eerder met hun pensioen gaan bezighouden.



Consumenten krijgen van de verschillende pensioenfondsen en/of verzekeraars pensioenoverzichten (UPO's), maar het totale overzicht ontbreekt. Mijnpensioenoverzicht.nl biedt meer inzicht omdat het naast informatie over de AOW ook informatie over de opbouw bij alle collectieve pensioenregelingen geeft. Een goed pensioen is niet vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk dat consumenten zich op jongere leeftijd met hun pensioen bemoeien om zich te verzekeren van een goede oudedagsvoorziening. Consumenten die te laat inzicht krijgen in hun pensioen, kunnen een eventueel pensioentekort vaak niet meer repareren.

Derde pijler

De Consumentenbond pleit ervoor dat mijnpensioenoverzicht.nl snel wordt aangevuld met gegevens over de derde pijler, het aanvullend pensioen waar consumenten zelf voor zorgen. Dan kunnen consumenten nog beter beoordelen of het opgebouwde bedrag voldoende is om in hun oude dag te voorzien.

