Geen internet op mobiel zonder databundel

Nieuws|Zonder databundel moet het voor consumenten niet mogelijk zijn om te internetten met hun mobiel. Willen consumenten wel gebruik maken van internet, dan kunnen ze dit zelf activeren en een limiet aangeven. Hiervoor pleit de Consumentenbond in aanvulling op een motie die de Tweede Kamer dinsdag 1 november heeft aangenomen. De Kamer roept Minister Verhagen op om met de telecomsector te overleggen over meer transparantie rondom het gebruik van mobiele data.

Dat er nu veel onduidelijkheid is, blijkt uit het relaas van enkele leden van de Consumentenbond in de Digitaalgids van november/december. Een klant van belwinkel Typhone kreeg een rekening van bijna €700 nadat haar verteld was dat zij kon internetten, terwijl de databundel nog niet geactiveerd was. Een vader kocht voor zijn zoon bij Rabo Mobiel bewust een abonnement zonder databundel, er van uitgaand dat internetten dan ook niet mogelijk is. Dit leverde in 10 dagen een rekening op van bijna 400 euro. De Consumentenbond bracht in kaart welke kosten de diverse aanbieders rekenen voor internetten zonder databundel en of zij hun klanten behoeden voor hoge kosten.

Telecomplicaties?!

Consumenten kunnen mee discussiëren over de hoge kosten voor internetten zonder bundel op de campagnesite van Telecomplicaties?!. Met de campagne Telecomplicaties?! wil de Consumentenbond duidelijkheid scheppen in de jungle van de mobiele telecom. In de rubriek 'provider leg eens uit?' worden opvallende zaken voorgelegd aan de telecomproviders.