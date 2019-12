Geen vakantie zonder koffer?

Nieuws|Geland op de luchthaven, maar zonder de koffer op de bagageband. Jaarlijks starten wereldwijd 30 miljoen mensen zo hun zakenreis of vakantietrip. Voor iedereen die nog op vliegvakantie gaat, staat in het zomernummer van de Consumentengids een aantal bruikbare tips om bagageproblemen te voorkomen.

Wanneer je bagage niet aankomt of beschadigd is bij aankomst de luchthaven, is het belangrijk om direct naar de "Lost&Found-balie" van de luchthaven of de luchtvaartmaatschappij te gaan. Consumenten kunnen daar een soort schaderapport (PIR-formulier) invullen waarmee de luchtvaartmaatschappij de bagage weer kan opsporen of beschadiging vergoeden. Komt de bagage niet boven water of is de beschadiging onherstelbaar, stel dan de luchtvaartmaatschappij schriftelijk aansprakelijk. Meer over je rechten bij verlies of beschadiging van bagage staat op www.consumentenbond.nl/vliegrecht

Vlieg-recht

De Consumentenbond startte in mei 2011 de campagne Vlieg-recht. Geef passagiers ruim baan! om luchtvaartmaatschappijen te dwingen consumentvriendelijker op te treden. Klachten over luchtvaartmaatschappijen, ook over de bagage-afhandeling, kan iedereen delen op www.consumentenbond.nl/vliegrecht.