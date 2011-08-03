Geen verzendkosten bij garantieafhandeling Aldi

Wie zich met een defect artikel in een Aldi-filiaal meldt, wordt vaak naar de fabrikant doorverwezen. Consumenten klaagden bij de Consumentenbond dat zij het artikel dan op eigen kosten moesten opsturen, soms zelfs naar het buitenland. Dit mag wettelijk niet. Het winkelfiliaal waar een consument een artikel gekocht heeft is altijd aanspreekpunt. Soms is het efficiënter om garantiekwesties direct door de fabrikant te laten afhandelen, maar daar mogen consumenten dan geen hinder van hebben.

Kosteloos antwoordnummer

In het Aldifiliaal moet het kosteloze antwoordnummer van de fabrikant bekend zijn. Als dit niet zo is, kunnen consumenten bellen het regiokantoor van Aldi (telefoonnummer daarvan staat vermeld bij de deur van de filialen). Met het regiokantoor kan ook contact opgenomen worden als consumenten niet tot een oplossing komen met de fabrikant.