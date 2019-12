Geen verzendkosten bij garantieafhandeling Aldi

Nieuws|Wie een bij Aldi gekocht artikel naar de fabrikant moet opsturen omdat er iets mis mee is, hoeft niet zelf voor de verzendkosten op te draaien. De Consumentenbond kreeg meerdere meldingen over deze kosten en stelde ze aan de kaak bij Aldi. Het bedrijf heeft de Consumentenbond toegezegd dat consumenten de producten altijd kosteloos kunnen opsturen via een antwoordnummer van de fabrikant.