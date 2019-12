Geld ongevraagde sms’jes terug naar consumenten

De individuele schade die is geleden door consumenten is bij sms-diensten meestal te laag om naar de rechter voor te gaan. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Voor de Consumentenbond is het wettelijk nog niet mogelijk om namens alle consumenten bij de rechter schadevergoeding in geld te eisen. Deze zaak maakt eens te meer duidelijk dat het nodig is dat die mogelijkheid er snel komt'.

Duperen loont

SD&P verstuurde volgens de OPTA - onder meer via shortcode 4269 en 9988 - meer dan 10 miljoen ongevraagde sms’jes. Consumenten kregen geen opzegmogelijkheid. Voor elk ontvangen bericht betaalden consumenten €1,50. Het bedrijf verdiende flink aan de door de OPTA beboete praktijken, waarschijnlijk meer dan de opgelegde boete. Daarmee blijft het lonen om consumenten te duperen.