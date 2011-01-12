icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Geld ongevraagde sms’jes terug naar consumenten

Nieuws
|
Het geld dat ten onrechte is geïncasseerd door de sms-spam van SD&P Interactive BV moet terug naar de gedupeerde consumenten. De telecomtoezichthouder OPTA gaf SD&P op 12 januari 2011 een forse boete van €550.000 voor het versturen van ongevraagde sms-berichten zonder afmeldmogelijkheid. De Consumentenbond vindt de stevige boete een goed signaal, maar betreurt dat gedupeerde consumenten hiermee de onterecht afgeschreven bedragen niet terug krijgen.

Gepubliceerd op:12 januari 2011

sms03 De individuele schade die is geleden door consumenten is bij sms-diensten meestal te laag om naar de rechter voor te gaan. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Voor de Consumentenbond is het wettelijk nog niet mogelijk om namens alle consumenten bij de rechter schadevergoeding in geld te eisen. Deze zaak maakt eens te meer duidelijk dat het nodig is dat die mogelijkheid er snel komt'.

Duperen loont

SD&P verstuurde volgens de OPTA - onder meer via shortcode 4269 en 9988 - meer dan 10 miljoen ongevraagde sms’jes. Consumenten kregen geen opzegmogelijkheid. Voor elk ontvangen bericht betaalden consumenten €1,50. Het bedrijf verdiende flink aan de door de OPTA beboete praktijken, waarschijnlijk meer dan de opgelegde boete. Daarmee blijft het lonen om consumenten te duperen.