Geld terug voor gedupeerde consumenten Royal Beach Concert

De kantonrechter oordeelde ook dat de Consumentenbond een aparte procedure bij de rechtbank dient te starten voor zijn collectieve eis om Royal Beach Concert te gebieden aan alle gedupeerde consumenten die dat willen de toegangsprijs terug te betalen. De uitspraak van de rechter bevestigt het standpunt van de Consumentenbond dat consumenten recht hebben op geld terug als een concert uitgesteld of geannuleerd wordt. De Consumentenbond gaat er daarom vanuit dat Royal Beach Concert ook alle andere consumenten die geld terug willen zal terug zal betalen, zonder dat hier verdere procedures voor nodig zijn.

Geld terug

Het Royal Beach Concert was gepland op 4 juni 2011 op het strand in Scheveningen, maar werd door de organisatoren op het laatste moment voor onbepaalde tijd uitgesteld. De organisatie denkt nog steeds een alternatief te kunnen bieden, maar de datum, de locatie en de artiesten zijn tot de dag van vandaag onbekend. Veel consumenten met een kaartje willen hier niet op wachten en vragen hun geld terug.



Heeft u ook een kaartje voor het Royal Beach Concert gekocht en wilt u uw geld terug? Stuur dan deze brief naar de organisatie. Vergeet niet uw persoonlijke informatie hierop in te vullen. Uiteraard kunt u ook wachten op een eventueel alternatief concert. De Consumentenbond wordt graag door u geïnformeerd over uw ervaringen bij de afhandeling via actieteam@consumentenbond.nl. Ook ontvangen we graag een cc van uw brief via Actieteam, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag (of ingescand via de e-mail)