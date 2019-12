Geld terug voor misleide klanten Power Balance Balansbandjes

Oneerlijke handelspraktijk

Eerder kwam de Reclame Code Commissie tot het oordeel dat uitlatingen van Surf Unlimited Trading als: 'Het verbetert het evenwicht, de kracht en de lenigheid' misleidend en oneerlijk zijn. Een bedrijf dat zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk, handelt onrechtmatig en is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, aldus de bond. Bovendien is het verzoek om terugbetaling in zijn ogen gerechtvaardigd omdat er sprake is van een ondeugdelijk product. Veel consumenten zouden waarschijnlijk niet tot aanschaf zijn overgegaan, wanneer ze zouden hebben geweten dat het product volgens de producent zelf de geclaimde werking niet heeft.