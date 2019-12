Geld terug voor Power Balance polsbandjes

Consumenten die een origineel Power Balance armbandje kochten in de periode 21 april tot en met 22 juli 2010 kunnen tot 1 juli 2011 met een via refund@power-balance.nl opgevraagd retourformulier hun originele Power Balance armband retourneren met de kassabon of een ander bewijs van aankoop. Zij moeten het bandje dan wel hebben gekocht bij een officiële, in Nederland gevestigde Power Balance dealer en/of via de webshop www.power-balance.nl. Het aankoopbedrag zal daarna binnen 2 maanden na 1 juli 2011 worden teruggestort (maximaal 3 Power Balance armbandjes per consument), indien is vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan. Deze regeling geldt niet voor vergelijkbare polsbandjes van andere merken en/of namaakbandjes. Ook consumenten die zich begin dit jaar naar aanleiding van een oproep bij de Consumentenbond hebben gemeld, krijgen het aankoopbedrag terug. Zij ontvangen van de Consumentenbond persoonlijk bericht. Nieuwe aanmeldingen via de Consumentenbond zijn niet meer mogelijk.

Misleiding

Volgens de Consumentenbond heeft Surf Unlimited consumenten misleid door in bovengenoemde periode op haar website te stellen dat een Power Balance armbandje 'het evenwicht, de kracht en de lenigheid verbetert', terwijl daar op dat moment geen wetenschappelijk bewijs voor was. De Reclame Code Commissie oordeelde dat deze uitlatingen van Surf Unlimited misleidend en oneerlijk waren. De Consumentenbond heeft Surf Unlimited in januari 2011 verzocht consumenten die zich hierdoor misleid voelden, te compenseren. Surf Unlimited komt hieraan nu -geheel vrijwillig- tegemoet.