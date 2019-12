Gezondheidsraad wil beperking antibiotica gebruik

Nieuws|De Gezondheidsraad adviseert om be­paal­de soorten an­ti­bi­o­ti­ca te reserveren voor men­se­lijk gebruik en deze uit te sluiten voor gebruik in de vee­teelt, om over­dracht van re­sis­ten­te bacteriën van dier naar mens tegen te gaan. De Consumentenbond (CB) dringt al langer bij de mi­nis­ter van VWS aan op actie en hoopt dat zij de aanbevelingen van de Gezondheidsraad overneemt.

Het advies An­ti­bi­o­ti­ca van de Ge­zond­heids­raad bevestigt dat de vrijwillige afspraken die nu met de landbouw sector gemaakt zijn niet volstaan en dat wettelijke maatregelen, handhaving en toezicht nodig zijn. Bart Combée, directeur CB: ‘De Consumentenbond wil dat het kabinet zo snel mogelijk zorgt voor kip die consumenten veilig kunnen eten. Uit het Gezondheidsraadadvies blijkt dat nog langer wachten op de sector zelf niet verantwoord is!’

Besmette kippen

Recent onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht laat zien dat 100% van de vleeskippen uit de intensieve veeteelt en 85% van de biologische vleeskippen besmet zijn met ESBL. ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Het is een enzym dat door darmbacteriën wordt geproduceerd en wat ervoor zorgt dat die bacteriën resistent worden voor de meest gebruikte soorten antibiotica. Bij een verminderde weerstand of bij een operatie, kan een dergelijke bacterie een infectie tot gevolg hebben die nauwelijks te behandelen is.