Gezondheidsrisico’s bij online medicijnen bestellen

Nieuws|Nederlandse consumenten moeten beter beschermd worden tegen het kopen van receptgeneesmiddelen zonder recept via internet. Het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is volgens de Consumentenbond ver onder de maat. Consumenten die deze pillen bestellen en slikken, lopen grote gezondheidsrisico's. De Consumentenbond bestelde 17 keer receptgeneesmiddelen zoals viagra via verschillende Nederlandstalige internetsites zonder tussenkomst van een apotheker of arts. Ondanks het ontbreken van een recept, werden 15 bestellingen geleverd.

Consumentenbond: toezicht internetpillen onder de maat

De receptgeneesmiddelen die consumenten via internet kopen, komen voornamelijk uit het buitenland. Consumenten weten niet van wie ze de pillen kopen en wat er in zit. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2009 bleek dat bij één derde van de bestelde pillen de werkzame stof sterk afweek. Ook waren de pillen vervuild met stoffen die er niet in thuishoren. 'Het is Russische roulette met je gezondheid', aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. 'Het is niet bekend wat er in zit. Niet voor niets krijg je receptgeneesmiddelen als viagra alleen op recept. Koop dus geen geneesmiddelen via internet zonder tussenkomst van de eigen arts of apotheker'.

Aanleiding om opnieuw de internetpillen onder de loep te nemen is de lakse houding van de IGZ na het eerdere onderzoek van de Consumentenbond. De bond ontving toen via internet receptgeneesmiddelen zonder dat daarvoor een recept was verstrekt. Dit is diverse malen bij de IGZ aangekaart, maar er is niets mee gedaan. Ook nu kreeg de bond pakketjes uit zowel het buitenland als Nederland. 'Ongelooflijk', zegt Bart Combée, 'door het slappe toezicht van de IGZ gooien consumenten hun gezondheid in de waagschaal. De pillen die consumenten bestellen, kunnen giftig zijn met alle gevolgen van dien. We roepen de IGZ op haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze gevaarlijke praktijken'.

Overheidscampagne

Ook het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor de gevaren van het bestellen van medicijnen via internet zonder recept. Op de site www.internetpillen.nl leest u meer over de overheidscampagne die het ministerie in november startte.