Google wifi opt-out ingewikkeld voor consumenten

Nieuws|De opt-out mogelijkheid die Google aanbiedt voor wifi-routers is te ingewikkeld. Bovendien is het onduidelijk voor consumenten wat het privacy voordeel is van de opt-out. De Consumentenbond pleit voor een gebruiksvriendelijker systeem, met een duidelijke uitleg over de privacy voordelen door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en Google.