Google wifi opt-out ingewikkeld voor consumenten

Google moet onder dwang van het CBP consumenten een opt-out aanbieden voor het opslaan van gegevens over hun draadloze router. Google gebruikt deze gegevens voor locatiegebaseerde diensten, zoals Google Maps. Willen consumenten dit niet dan kunnen ze '_nomap' toevoegen aan de netwerknaam (SSID) van hun draadloze router. Bovendien moet de gewijzigde naam aangepast worden op alle draadloze apparaten in huis om verbinding met de router te kunnen maken: smartphones, desktop computers, laptops, spelcomputers, printers, etcetera.

Ingewikkeld

De opt-out instellen vereist veel meer tijd en inspanning dan op het eerste gezicht lijkt. In de praktijk hebben consumenten weinig ervaring met het wijzigen van de instellingen van hun router. De meeste internetaanbieders leveren een kant-en-klaar exemplaar of laten de router installeren door een monteur. In beide gevallen hebben consumenten geen bemoeienis met de instellingen.