Gratis waspoeder voor gedupeerden kartel wasmiddelfabrikanten

Unilever kreeg een boete van 104 miljoen euro, Procter en Gamble moet 211 miljoen euro betalen. ‘Dit is het zoveelste voorbeeld dat door prijsafspraken consumenten gedupeerd worden’, zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. ‘Het is goed dat deze producenten een boete krijgen, maar consumenten, die te veel betaalden, krijgen niets’. Het vorderen van een collectieve schadevergoeding in geld is niet mogelijk in Nederland. Individueel schade verhalen is moeilijk en erg kostbaar. Zo dreigt het te veel betaalde geld toch weer in de zakken van de overtreders te blijven steken. De Consumentenbond vindt het kwalijk als Unilever en Procter & Gamble helemaal niets doen om consumenten te compenseren. ‘We roepen de producenten op om hiertoe het initiatief te nemen.’

Actie Consumentenbond

De Consumentenbond voert op dit moment actie om collectieve schadevergoeding mogelijk te maken. Consumenten kunnen deze actie steunen door op www.consumentenbond.nl/collectieveschadevergoeding een formulier in te vullen. Meer informatie over collectieve schadevergoeding staat op www.consumentenbond.nl/massaschade.