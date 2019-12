Groente en fruit uit eigen land het schoonst

Nieuws|Groente en fruit uit Nederland bevatten de minste gifresten in vergelijking met producten uit de rest van de EU en erbuiten. Dat concludeert de Consumentenbond uit de nieuwste cijfers van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Producten van buiten de EU overschrijden het vaakst de normen uit de Warenwetregeling Residuen van Bestrijdingsmiddelen.

De bond analyseerde metingen van 2009 en 2010, een periode waarin de nVWA zo'n 8000 groente- en fruitmonsters onderzocht.



De normen voor toegelaten bestrijdingsmiddelen in Nederland zijn zo streng dat overtredingen niet meteen riskant zijn voor de gezondheid. Toch trof de nVWA op de Nederlandse markt de afgelopen twee jaar 35 keer producten aan die een potentieel gezondheidsrisico vormden, waaronder druiven uit India en aardbeien uit Egypte. De nVWA maakt slechts een beperkt deel van de metingen openbaar. De gegevens die publiek zijn, worden bovendien zo gepresenteerd dat consumenten er weinig aan hebben.

Overschrijdingen

Van de groente- en fruitmonsters uit Nederland overschreed slechts 1,2% de wettelijke norm – dat zijn er ongeveer 6 op 500. Bij producten van buiten de EU lag dat anders. India spande de kroon; zo’n 205 op de 500 Indiase producten bevatten te veel bestrijdingsmiddelen. Het gaat vooral vaak mis met pepers, broccoliachtige groenten en erwten (waaronder ook peultjes en sugar snaps vallen). Bloemkool, rode- en witte kool, ijsbergsla en rode bieten daarentegen waren vrijwel vrij van gifresten. Datzelfde gold voor kiwi’s, peren en perziken.