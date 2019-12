Hoe goed spreek jij Financiees?

Nieuws|Een hypotheek, spaarrekening of overlijdensrisicoverzekering: financiële producten en de bijbehorende kleine lettertjes zijn erg ingewikkeld. Om te laten zien hoe belangrijk het is dat consumenten financiële producten begrijpen, heeft de Consumentenbond voor zijn campagne Begrijp je geld?! de “Financiële Abracadabra quiz” ontwikkeld.

Uit diverse onderzoeken van bijvoorbeeld Wijzer in Geldzaken blijkt dat consumenten niet begrijpen waar ze voor tekenen als ze een hypotheek of verzekeringscontract afsluiten. Met alle risico's van dien, zoals het risico op teleurstelling bijvoorbeeld als een verzekering -tegen de verwachting in- niet uitkeert. Ondanks dat sommige banken en verzekeraars hun productvoorwaarden vereenvoudigen, blijft het consumenten vaak nog complexe materie.

Campagne

In zijn campagne Begrijp je geld?!Weet waar je voor tekent. zet de Consumentenbond zich daarom in voor eenvoudige financiële basisproducten. Producten die consumenten begrijpen, zodat ze veilig kunnen vergelijken en kiezen. Basisproducten kunnen voor grote groepen consumenten een veilig alternatief vormen voor de huidige ingewikkelde producten, zoals beleggingsverzekeringshypotheken. Via @begrijpjegeld of @consumentenbond #begrijpjegeld op Twitter kan iedereen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de campagne.