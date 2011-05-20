Internetdiensten niet belasten of blokkeren

De motie volgt op de aankondiging dat KPN bepaalde mobiele internetdiensten duurder wil maken. Ook blijkt dat Vodafone diensten zoals Skype blokkeert. In de tekst staat dat telecomaanbieders 'niet op basis van het soort gebruik van dataverkeer mogen differentiëren'. Daarmee wordt voorkomen dat aanbieders bepaalde internetdiensten extra gaan belasten of blokkeren. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het besluit voorkomt ook dat consumenten in de toekomst te maken krijgen met zeer complexe abonnementen waarin bepaalde internetdiensten soms wel en soms niet beschikbaar zijn'.

DPI

Eerder in de maand ontstond ophef over het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) waarmee de telecomaanbieders het belasten en blokkeren van bepaalde internetdiensten mogelijk maken. Na een oproep van de Consumentenbond tot een onderzoek naar de DPI-praktijken heeft minister Verhagen dit aan de Kamer toegezegd en de OPTA opdracht tot zo’n onderzoek gegeven