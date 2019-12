Internetdiensten niet belasten of blokkeren

Nieuws|Een meerderheid van de Tweede Kamer wil telecomaanbieders verbieden bepaalde internetdiensten te blokkeren of extra te belasten. Een motie van GroenLinks hierover is 19 mei door de Tweede Kamer aangenomen. De Consumentenbond vindt dit besluit goed voor consumenten. Een verbod op het extra belasten of blokkeren van internetdiensten beschermt de vrije toegang tot informatie en de innovatie van nieuwe diensten.