Internetshoppen in de Europese Unie

Nieuws|Consumenten die online winkelen over de Nederlandse grens, gaan onder andere naar webwinkels uit Duitsland en Groot-Brittannië. Dit blijkt uit reacties op een oproep van de Consumentenbond naar internetkoopgedrag binnen de EU. De Consumentenbond adviseert om bij online aankopen in het buitenland te letten op de daar geldende wettelijke regels bij internetaankopen, omdat die kunnen afwijken van de Nederlandse regelgeving.

In Nederland en Groot-Brittannië geldt bijvoorbeeld een wettelijke bedenktijd van minimaal 7 werkdagen. In Duitsland is dit minimaal 14 dagen, net als bij Nederlandse webwinkels die zijn aangesloten bij Thuiswinkel.org. Ook op het gebied van garantietermijnen bestaat er verschil tussen de Europese landen. In Duitsland bedraagt de garantieperiode voor nieuwe producten 2 jaar en voor tweedehands artikelen 1 jaar. In Engeland kan de termijn oplopen tot 6 jaar. Daar staat wel tegenover dat vanaf 6 maanden na aankoop de koper bij eventuele gebreken moet aantonen dat hij dit niet zelf heeft veroorzaakt. In Nederland geldt een garantieperiode afhankelijk van de te verwachte levensduur van het product bij normaal gebruik.

Problemen

Bij problemen met een buitenlandse webwinkel moet eerst de webshop worden aangesproken. Levert dit niets op dan kunnen consumenten voor advies terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) via www.eccnl.eu. Een gerechtelijke procedure is de laatste optie. Tips voor veilig online kopen en betalen staan op laatjeniethacken.nl/Veilig-kopen-op-internet. Meer informatie over veilig online kopen over de grens en interessante webwinkels in Duitsland en Groot-Brittannië is na te lezen in de Geldgids van juni 2011 en op www.consumentenbond.nl/kopenuitbuitenland.