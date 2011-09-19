Invloed industrie op internationaal voedingsbeleid te groot

De afgelopen maanden is door landen van de VN onderhandeld over een gezamenlijke politieke verklaring. Hierin moeten de maatregelen en acties komen die landen over de hele wereld de komende jaren ondernemen om het aantal ziekte- en sterfgevallen door verkeerde voeding te voorkomen.

Consumenten- en gezondheidsorganisaties trekken aan de bel over de invloed van de industrie op deze politieke verklaring. Veel concrete doelstellingen en maatregelen die de organisaties voor consumenten eerder voorstelden zijn weer verwijderd. De belangen van het bedrijfsleven liggen vaak haaks op een goed voedingsbeleid, omdat de verkoop van voedingsmiddelen met veel vet, suiker en zout voor de bedrijven belangrijker is dan volksgezondheid.

Opzouten!

Jaarlijks sterven in Nederland circa 2500 mensen aan hart- en vaatziekten door het eten van te veel zout. Daar kunnen consumenten overigens zelf weinig aan doen, want het overgrote deel van het zout dat ze binnenkrijgen wordt door de fabrikanten in voedingsmiddelen zoals brood, kaas en snacks gestopt.

De Consumentenbond vindt dat een heel stuk minder kan! Met de campagne ‘Opzouten! Stop onnodig zoutgebruik’ voert de Consumentenbond actie tegen het overmatig zoutgebruik door fabrikanten in producten. Lees alles over de campagne op www.consumentenbond.nl/opzouten.

Lees ook: