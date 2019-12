Invloed industrie op internationaal voedingsbeleid te groot

Nieuws|De Verenigde Naties (VN) houden op 19 en 20 september in New York een belangrijke conferentie over de aanpak van (welvaart)ziekten als overgewicht, hart- en vaatziekten en kanker. Bijvoorbeeld de aanpak van de grote hoeveelheid overbodig zout in levensmiddelen. De Consumentenbond en zijn internationale partners, verenigd in Consumers International, vinden dat de invloed van de industrie op het voedingsbeleid te groot is en protesteren hiertegen bij de VN.