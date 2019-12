Kijk uit met waarborgfonds SWR

Consumenten doen er goed aan om bij het boeken van een reis vooraf te checken of een reisorganisatie is aangesloten bij het SGR. Mocht de reisorganisatie onverhoopt failliet gaan, dan zorgt het garantiefonds ervoor dat consumenten niet al hun geld kwijt zijn of dat vakantievierende consumenten toch thuis komen. Op www.sgr.nl staan alle aangesloten deelnemers bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Leden van ANVR zijn automatisch aangesloten zijn bij SGR.