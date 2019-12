Kijk uit voor spaarrekening BIG Bank

Nieuws|De Consumentenbond waarschuwt consumenten voor sparen bij de Estlandse BIG Bank. Deze bank biedt op dit moment een hele hoge, aantrekkelijke spaarrente, maar valt niet onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De bond roept minister De Jager op geen aanbieders van financiële producten via internet in Nederland toe te laten die niet onder het toezicht van de Nederlandse toezichthouders vallen.

Steeds meer aanbieders ontdekken internet als mogelijkheid om financiële producten aan de man te brengen. Voorwaarde is wel dat deze aanbieders ook onder het toezicht van DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vallen - zo stelt de bond - zodat consumentenbescherming gegarandeerd is.

De ervaringen rond internetbank IceSave hebben geleerd hoe belangrijk het is dat consumenten kunnen rekenen op goede bescherming van hun spaargeld.

Toezicht en garantie

Banken uit lidstaten van de Europese Unie mogen actief zijn op de Nederlandse markt, maar zolang ze geen (bij)kantoor in ons land openen, vallen ze uitsluitend onder het toezicht van het land van herkomst. In dit geval dus onder het toezicht van de Estlandse centrale bank. Mocht een bank failliet gaan, dan kunnen Nederlandse consumenten alleen in dat land aanspraak maken op de garantieregeling van €100.000 per rekeninghouder.

De bond pleit er echter voor dat alle aanbieders van betaal- en spaarproducten die op de Nederlandse markt actief zijn onder het toezicht van de Nederlandse toezichthouders vallen, zodat consumenten goed beschermd zijn.