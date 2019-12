Klachtafhandeling centraal bij klantenservices

Nieuws|Om telefonische klantenservices verder te verbeteren, is het belangrijk dat in de wacht staan gratis is, consumenten vooraf duidelijkheid hebben over de duur van de wachttijd en dat de klachtafhandeling kwalitatief goed is. Daar pleit de Consumentenbond voor in reactie op het onderzoek van het Ministerie van Economische zaken en Innovatie (EL&I) naar de telefonische klantenservice van telecom- en energiebedrijven. De Consumentenbond zal zijn pleidooi kracht bij zetten op het jaarcongres van de Klantenservice Federatie op 22 november 2011.