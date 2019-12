Klachtafhandeling Reclame Code Commissie op orde

Nieuws|Consumenten zijn tevreden over de afhandeling van hun klacht over reclame-uitingen door de Reclame Code Commissie (RCC). Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Reclame Code (SRC). De Consumentenbond vertrouwt erop dat de SRC voortvarend aan de slag gaat met de aanbevelingen die consumenten doen zoals: het verder digitaliseren van de klachtenprocedure, optimaliseren van de informatievoorziening vooraf duidelijker informeren over het proces van klachtafhandeling en adviseren over vervolgstappen die consumenten kunnen zetten.

De overgrote meerderheid van consumenten die een klacht heeft ingediend bij de Reclame Code Commissie is tevreden over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld. Slechts 15% heeft verklaard meer of minder ontevreden te zijn. Vrijwel alle klagers beschouwen de klachtenprocedure bovendien als helder en duidelijk. Daarbij zijn zes op de tien klagers tevreden met de uiteindelijke beslissing, ongeacht of zij in het gelijk zijn gesteld of niet.

Reclame-uitingen

Consumenten kunnen bij de Reclame Code Commissie terecht als ze klachten hebben over een reclame. De RCC is een onafhankelijk klachtenorgaan dat oordeelt of reclame-uitingen in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code (NRC). De CB is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Reclame Code en draagt leden voor de RCC voor.