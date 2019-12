Klantbelang nog lang niet verzekerd

Nieuws|De noodzaak tot verandering is bij een aantal verzekeraars nog steeds niet doorgedrongen. Dat blijkt uit het rapport van de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars (MCGPV) over naleving van de Code Verzekeraars. De Consumentenbond meent dat deze verzekeraars zich moeten realiseren dat zij niet boven hun klanten staan.

Volgens het rapport van de MCGPV belooft een groot aantal zaken voor consumenten weinig goeds. Zo is er niet genoeg aandacht voor risicomanagement en zorgplicht en wordt er weinig betekenis gehecht aan de moreel-ethische verklaring. Ook is het onduidelijk of commerciële functies nu verantwoorder beloond worden en het belang van consumenten wel centraal staat. Veel verzekeraars blijken geen groot effect van de Code te verwachten en twijfelen aan de toegevoegde waarde ervan.

Vertrouwen

De Code Verzekeraars is ontwikkeld om het consumentenvertrouwen in verzekeraars te herstellen. Nu leeft volgens het rapport het idee dat de Code vooral bedoeld is om het slechte gedrag van andere verzekeraars te corrigeren en is er een (te) rooskleurig beeld over wat men zelf nog zou moeten doen.