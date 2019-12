UPDATE: Mobiel internet duurder

Nieuws|Het gebruik van mobiel internet bij KPN en Vodafone wordt flink duurder. Dat blijkt uit de gepresenteerde nieuwe abonnementen voor mobiele telefonie. De Consumentenbond vindt dat telecomaanbieders hun klanten goed moet helpen bij het beheersen van hun dataverbruik. Klanten moeten altijd eenvoudig kunnen zien hoeveel MB's zij nog over hebben. Ook kunnen zij klanten goed voorlichten hoeveel MB’s verbruikt worden wanneer een filmpje wordt bekeken of een website bezocht.

Mobiele internet is in de nieuwe abonnementen alleen verkrijgbaar in bundels samen met belminuten en sms. Wie veel wil internetten op z'n mobiel moet ook veel belminuten en sms kopen. Wanneer de klant z'n maandelijkse databundel heeft verbruikt, gaat het hogere buitenbundel tarief in werking. Klanten zijn daardoor gedwongen hun dataverbruik goed bij te houden. Buiten de bundel verbruiken is namelijk duur.

Snelheden

Sommige bundels bij KPN hebben een lage upload snelheid. Hierdoor zijn bepaalde toepassingen zoals het uploaden van foto's maar ook videochat langzaam of onmogelijk op deze relatief goedkopere abonnementen. De nieuwe abonnementen van Vodafone gaan in op 1 augustus en bij de KPN is dit op 5 september. Aan bestaande contracten wijzigt volgens de providers niets, maar als dat wel gebeurt, mogen consumenten overstappen.