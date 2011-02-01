Late beslissing NZa schaadt consumenten

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We zijn ontevreden over de inhoudelijke argumentatie en de wijze waarop het besluit tot stand kwam. Begin december 2010 werden de bond en de verzekeraars pas geïnformeerd dat de NZa de incidentele terughaal wilde laten vervallen. Daardoor gingen de tarieven in 2011 geen 34% maar helemaal niet omlaag'.

De NZa wil niet het risico lopen dat de orthodontisten zich massaal laten uitschrijven uit het BIG-register. ZN en de Consumentenbond onderkennen deze mogelijke consequentie maar willen de orthodontisten die dit doen dan maar openbaar moet worden gemaakt. Beiden willen dat met het oog op eventuele vrije prijzen in de mondzorg de aanbieders aangesproken kunnen worden op hun maatschappelijke rol.

Vrije prijzen

Voor beide partijen is het van groot belang dat het besluit om de O-tarieven te verlagen blijft staan. Dit is het juiste tariefsniveau na een gedegen kostenonderzoek.

Als er (experimenteel) een markt met vrije prijzen komt willen de bond en verzekeraars dat eerst een tarifering die passend is over een termijn van tenminste 6 maanden bepaald wordt.