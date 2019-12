Late beslissing NZa schaadt consumenten

Nieuws|De Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in een gezamenlijke brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun ongenoegen geuit over het besluit om de tariefverlaging van de orthodontisten per 1 januari 2011 toch niet door te voeren. Door de late beslissing konden consumenten zich niet meer verzekeren tegen het verhoogde financiële risico in 2011. De gevolgen hebben onnodig negatieve consequenties voor de eigen portemonnee bij behandeling.