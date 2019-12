Let op met klimspaarrekeningen

Nieuws|Klimspaarrekeningen lijken vaak een goed alternatief voor een gewone spaarrekening, maar de rentetarieven komen nauwelijks uit boven die van een gewone spaardeposito. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de hoge rente vaak alleen geldt in het laatste jaar en dat tussentijds opnemen bij een aantal banken zwaar gestraft wordt.

De Consumentenbond adviseert consumenten de spaarrentes en voorwaarden goed met elkaar te vergelijken en het spaargeld bij meer dan €100.000,- te spreiden over meerdere banken. Meer informatie staat in de Geldgids van september/oktober en op de site van de Consumentenbond.

Klimrenterekeningen hebben een looptijd van vijf jaar en ieder jaar stijgt de rente. De hoge rente in het vijfde spaarjaar geldt alleen voor dat jaar en niet voor de periode ervoor. De rente die consumenten ontvangen is daardoor relatief laag en ook te realiseren met een gewone deposito. Friesland Bank en GarantiBank straffen consumenten flink die eerder geld van hun rekening opnemen. In het jaar dat het geld wordt opgenomen, ontvangen consumenten geen rente.

Kennis

Uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank (DNB) 30 augustus presenteerde, blijkt dat veel spaarders zich niet of nauwelijks verdiepen in spaarproducten. Toch doen consumenten er goed aan spaarrekeningen en voorwaarden te vergelijken. Kies een eigen spaarstrategie, een eigen spaardoel en selecteer vervolgens een rekening die daarbij past. De Consumentenbond heeft op zijn website een Spaarwijzer met een overzicht van actuele spaarrentes en depositorentes.