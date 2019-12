Let op bij Mijngsmwinkel.nl en Dutchfone.nl

Nieuws|De Consumentenautoriteit (CA) waarschuwt voor Mijngsmwinkel.nl en Dutchfone.nl, omdat deze webwinkels betaalde mobiele telefoons niet leveren aan consumenten. De Consumentenbond adviseert consumenten om –als het mogelijk is- online aankopen bij voorkeur niet helemaal vooraf te betalen. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of de webwinkel het Thuiswinkelwaarborg heeft en of er contactgegevens van de verkoper op de site staan.

Webwinkels met de keurmerken Thuiswinkelwaarborg en Webshop Keurmerk zijn het veiligst voor wat betreft de levering. Het is wel belangrijk om op de ledenpagina's van deze keurmerken te checken of de winkel ook echt lid is. Onbetrouwbare webwinkels zijn vaak te herkennen aan opvallend lage prijzen, een slechte reputatie (bij het googelen van de websitenaam) en geen telefoonnummer. Als een aanbieding te mooi is om waar te zijn, is het dat vaak ook. Het risico is dat bestellingen niet worden geleverd of dat het gaat om namaakartikelen.

Veilig webwinkelen

De Consumentenbond startte in 2010 de campagne 'Laat je niet hacken' over de risico's van internet, met praktische informatie en hulpmiddelen. Op de campagne Laatjeniethacken.nl staat een checklist voor veilig kopen op internet en een quiz om kennis over veilig webwinkelen te testen.