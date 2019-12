Maak BIG-geheimen openbaar

Nieuws|Consumenten kennen het BIG-register niet, terwijl dat onder meer bedoeld is om consumenten te informeren over onkundige of slecht functionerende medici. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 4700 deelnemers. 54% gaf aan het BIG-register niet eens te kennen. De Consumentenbond eist dat het BIG-register toegankelijker en completer wordt als onderdeel van zijn campagne ‘Kiezen moet kunnen’.

Het register kan -ondanks recente aanpassingen- veel beter, vollediger en gebruiksvriendelijker. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Tuchtmaatregelen zijn lang niet altijd terug te vinden en zorginstellingen zijn nog niet verplicht sollicitanten te controleren op registratie. Ook het medisch taalgebruik is een drempel. Zeg bijvoorbeeld niet "dentomaxillair orthopeed" als je een orthodontist bedoeld.'

De Consumentenbond wil dat het registratienummer van zorgverleners net als een Kamer van Koophandel-nummer voortaan vermeld staat op rekeningen, officiële stukken en websites. Ook staat in het register meestal alleen het woonadres van de zorgverlener, terwijl zoeken op werklocatie praktischer is. Consumenten kunnen met Consumentenbondhulp op www.consumentenbond.nl/check-je-hulpverlener gratis hun zorgverlener opzoeken in het register.

Petitie

De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bepaalt dat titels als 'arts' of 'verpleegkundige' beschermd zijn: alleen met de juiste opleiding en met inschrijving in het BIG-register mag iemand deze titel voeren. In de Gezondgids van juni staat een uitgebreid artikel over het falen van de wet BIG. De Gezondgids zocht ondermeer naar informatie over 5 bekende disfunctionerende artsen en vond in slechts één geval een 'beroepsbeperking' terug in het register.

Bij de campagne 'Kiezen moet kunnen'staat alle informatie over de zorgcampagne. Hier kunnen consumenten ook aangeven welke verbeteringen zij zelf het liefst zien in de gezondheidszorg.