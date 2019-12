Maak collectieve schadevergoeding mogelijk!

Nieuws|Consumenten die gedupeerd zijn door bijvoorbeeld een oneerlijke handelspraktijk of kartelafspraken, kunnen geen collectieve schadevergoeding in geld eisen. Ook consumentenorganisaties kunnen dit niet bij de rechter afdwingen. Individueel naar de rechter stappen is voor consumenten moeilijk en kostbaar. Hierdoor wordt schade niet gecompenseerd en blijft het geld in de zakken van de overtreders steken. Om dit recht te zetten, start de Consumentenbond een actie om collectieve schadevergoeding in Nederland mogelijk te maken.

Bij een oneerlijke handelspraktijk of als de rechten van een groep consumenten wordt geschonden, kunnen stichtingen of verenigingen als de Consumentenbond namens deze groep naar de rechter stappen als schikken niet lukt. Dit is echter tijdrovend, duur en niet eenvoudig. 'Ellenlange procedures zijn dan het gevolg, waarbij de consument het vaak moet opnemen tegen grote bedrijven met goedbetaalde advocaten', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Daarnaast kan een rechter volgens de wet geen collectieve schadevergoeding aan de groep gedupeerden toewijzen. De consument vist vaak achter het net. De Consumentenbond pleit daarom voor een eerlijke, flexibele, snelle en efficiënte procedure zodat het recht op schadevergoeding realiteit wordt. We roepen de politiek op de wetgeving aan te passen zodat consumenten een stok achter de deur hebben en niet meer zijn overgeleverd aan de goodwill van bedrijven die wél willen schikken'.

Ontbrekende schakel

De Consumentenbond ondervindt dagelijks de nadelen van het feit dat collectieve schadevergoeding niet mogelijk is in Nederland. 'Door deze ontbrekende schakel in het rechtssysteem kunnen we niet doen wat we willen doen voor consumenten' zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Alle consumenten kunnen met collectieve schadevergoeding te maken krijgen. Denk aan consumenten die hun spaargeld kwijt zijn geraakt door misleidende mededelingen van een bank over een beleggingsproduct. Of als een groep consumenten dezelfde gezondheidsklachten krijgt na het innemen van een afslankmiddel'.

Europese actie

Aanleiding voor de actie van de Consumentenbond is een onderzoek van de Europese Commissie naar de wettelijke mogelijkheden voor collectieve schadevergoeding in Europa. De Consumentenbond pleit al jaren voor meer handvaten in het Nederlandse recht om schadevergoeding te kunnen eisen namens een groep consumenten. De Nederlandse overheid wacht echter een besluit van Europa af. Nu de Europese Commissie na jaren discussie opnieuw de meningen peilt over het onderwerp, voeren alle consumentenorganisaties die aangesloten zijn bij de Europese Consumentenbond BEUC actie.