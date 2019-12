Maak gezonde keuze een makkelijke keuze

Nieuws|Consumenten maken zelf voedingkeuzes en de overheid moet die niet voorschrijven, zegt minister Schippers in de nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij'. De Consumentenbond is groot voorstander van vrije keuze, maar wil dat de minister concrete maatregelen neemt om de gezonde keuze ook een makkelijke keuze te maken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De maatregelen die wij voorstellen, kosten de overheid geen geld. Maar we verwachten wel dat hiermee de zorgkosten zullen dalen. Met de maatregelen kunnen chronische ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en nierschade worden voorkomen en daarmee duizenden onnodige sterfgevallen per jaar’.

De Consumentenbond kiest voor:

etikettering van levensmiddelen met een verkeerslichtensysteem

het paal en perk stellen aan de overvloedige reclame voor koek, snoep, chips en frisdrank gericht op kinderen onder de 12 jaar;

zo spoedig mogelijk instellen van een limiet aan de hoeveelheid schadelijk transvet in levensmiddelen;

een verplichting voor de horeca om in gezond vloeibaar frituurvet te frituren in plaats van het ongezonde vaste frituurvet;

concrete normen voor de hoeveelheid zout in levensmiddelen.

Gezond kunnen kiezen

Het Ministerie wijst er in de nota ook op dat de voedingskeuzes van consumenten gemaakt worden in een omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijke moet zijn. Maar in de praktijk het veel eenvoudiger om een ongezonde keuze te maken, en is gezond kiezen soms vrijwel onmogelijk.

