Maak gezonde keuze een makkelijke keuze

Gepubliceerd op:14 december 2011
Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De maatregelen die wij voorstellen, kosten de overheid geen geld. Maar we verwachten wel dat hiermee de zorgkosten zullen dalen. Met de maatregelen kunnen chronische ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en nierschade worden voorkomen en daarmee duizenden onnodige sterfgevallen per jaar’.
De Consumentenbond kiest voor:
Het Ministerie wijst er in de nota ook op dat de voedingskeuzes van consumenten gemaakt worden in een omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijke moet zijn. Maar in de praktijk het veel eenvoudiger om een ongezonde keuze te maken, en is gezond kiezen soms vrijwel onmogelijk.
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