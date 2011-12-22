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Maak van een ree geen rund

Nieuws
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Met wildproducten wordt vaak gesjoemeld. Het blijkt dat in liefst 7% van de gevallen het product uit andere diersoorten bestaat dan op het etiket staat. Dit zegt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA maakt niet bekend welke leveranciers zich hier schuldig aan maken. De Consumentenbond heeft bij de NVWA aan de bel getrokken en met spoed gevraagd om openbaarmaking.

Gepubliceerd op:22 december 2011

De situatie is ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar licht verbeterd, maar is nog steeds zorgwekkend, aldus de toezichthouder.  Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'En toch maakt de NVWA weer niet de namen bekend van de producten en winkeliers die het betreft. Hierdoor kunnen consumenten die deze week hun kerstboodschappen doen er niet van op aan dat hun reebiefstuk geen rund is of het konijnenvlees geen varkensdelen bevat'.

Misleiding

Consumenten kunnen nu geen goed geïnformeerde keuze maken voor de gemengde vleesproducten of deze juist links laten liggen. Consumenten die inmiddels misleid zijn en 'wild' hebben gekocht hebben recht op schadevergoeding, maar kunnen dit niet krijgen omdat onbekend is welk vleesproduct het verkeerde etiket heeft of wie de  leverancier is.

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