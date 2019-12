Maak van een ree geen rund

De situatie is ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar licht verbeterd, maar is nog steeds zorgwekkend, aldus de toezichthouder. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'En toch maakt de NVWA weer niet de namen bekend van de producten en winkeliers die het betreft. Hierdoor kunnen consumenten die deze week hun kerstboodschappen doen er niet van op aan dat hun reebiefstuk geen rund is of het konijnenvlees geen varkensdelen bevat'.

Misleiding

Consumenten kunnen nu geen goed geïnformeerde keuze maken voor de gemengde vleesproducten of deze juist links laten liggen. Consumenten die inmiddels misleid zijn en 'wild' hebben gekocht hebben recht op schadevergoeding, maar kunnen dit niet krijgen omdat onbekend is welk vleesproduct het verkeerde etiket heeft of wie de leverancier is.

Lees ook: