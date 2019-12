Massaschade door kartelafspraken vastgoedhandelaren moet vergoed

Nieuws|Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is gebleken dat een groot aantal huizenbezitters die gedwongen waren hun huizen via een veiling te verkopen, tussen juni 2000 en november 2009 gedupeerd zijn door een kartel. Deze mensen, die toch al in een lastige financiële situatie zaten, zijn afgescheept met een te lage opbrengst bij de verkoop van hun huis. De Consumentenbond onderzoekt de mogelijkheden om de schade van deze gedupeerde consumenten vergoed te krijgen.