Massaschade door kartelafspraken vastgoedhandelaren moet vergoed

De NMa heeft boetes opgelegd van totaal 6,3 miljoen euro aan 14 handelaren. Naar andere handelaren loopt nog een onderzoek. De Consumentenbond vindt dat het daarbij niet moet blijven: met de boete hebben consumenten hun geld nog niet terug. De NMa heeft nog niet bekend gemaakt om welke handelaren het gaat, omdat het onderzoek naar andere handelaren nog loopt. Consumenten kunnen dus nog niet met zekerheid vaststellen of zij tot de groep van gedupeerden behoren. Ook kunnen de beboete handelaren nog bezwaar maken tegen de beslissing van de NMa.

Collectieve schadevergoeding

De Consumentenbond wil in dit soort gevallen graag bij de rechter namens een groep consumenten schadevergoeding eisen. Als het gaat om een grote groep consumenten met een vergelijkbare zaak is een collectieve schadevergoedingseis voor zowel gedupeerden als voor de overtreder en de rechterlijke macht efficiënt en effectief. Gelukkig heeft een meerderheid in de Tweede Kamer recentelijk de motie-Dijksma aangenomen, die de regering oproept om collectieve schadevergoeding voor 1 januari 2013 mogelijk te maken.

Bron: Persbericht NMa