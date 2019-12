Medische missers gehoord door Minister Schippers

Nieuws|De afhandeling van medische missers laat nog veel te wensen over. Minister Schippers van Volksgezondheid wil consumenten daarom een sterkere (rechts)positie geven in het wetsvoorstel 'Wet cliëntenrechten zorg (Wcz)'. De minister reageert hiermee op de meldingen van medische missers uit de campagne van de Consumentenbond ‘Kiezen moet kunnen’. Deze campagne is gericht op het verbeteren van de rechten en keuzevrijheid van consumenten.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Het is belangrijk dat het kabinet luistert naar de persoonlijke verhalen over medische missers die met ons zijn gedeeld. Hopelijk leidt dit tot een daadwerkelijke vooruitgang’. In het wetsvoorstel Wcz staan bepalingen die de rechtspositie van consumenten verbetert. Met name het verplicht in het dossier opnemen van incidenten zal bijdragen aan een sterkere positie van slachtoffers van een medische misser in een juridische procedure.

Kiezen moet kunnen

Uit de 1900 reacties op de meldactie medische missers blijkt dat minder dan 1 op de 10 hulpverleners uit zichzelf toe gaf dat er een fout is gemaakt. 10% deed dit pas nadat patiënten of nabestaanden er specifiek om vroegen.

Het merendeel van de consumenten dient geen klacht in na een medische misser. Meer dan eenderde (36%) verwacht dat het geen zin heeft; anderen hebben er geen energie meer voor of weten niet hoe een klacht in te dienen.

Van de mensen die een klacht indienen heeft gemiddeld 60% het gevoel dat ze niet serieus worden genomen. Ook vindt bijna 50% de klachtenfunctionaris of klachtencommissie van de instelling partijdig.

Zie ook: