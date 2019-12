Meeluisteren na de piep…

Nieuws|De voicemail van miljoenen consumenten in Nederland was tijden zo lek als een mandje. Govcert – de overheidsdienst die informeert en adviseert over ICT-veiligheid – blijkt al 2 maanden op de hoogte van het lek en heeft die informatie alleen binnen de overheid verspreid. Tot verontwaardiging van de Consumentenbond zijn consumenten niet op de hoogte gesteld van dit lek.

De Consumentenbond wil dat de overheid ICT-veiligheid serieus neemt en sneller tot actie overgaat wanneer er iets mis is. En van het bedrijfsleven mag je hetzelfde verwachten. Vervolgens hebben consumenten recht op openheid.

Minister Donner heeft een onderzoek aangekondigd om te bekijken of de staatsveiligheid in het geding is geweest door het lek. Het zou goed zijn wanneer de minister ook onderzoekt of de privacy en het communicatiegeheim van consumenten in het geding is geweest.

Veiligheidsproblemen

Een bedrijf moet eerst een redelijke termijn krijgen om veiligheidsproblemen op te lossen voordat een lek openbaar wordt gemaakt. Anders kan iedereen misbruik maken van het lek. Maar deze informatie mag van de Consumentenbond niet 2 maanden aan het publiek worden onthouden zonder dat overheid of bedrijven stappen ondernemen.