Meer inzicht in tandartsrekening

Nieuws|De conceptlijst met beschrijvingen van tandartsbehandelingen die de door Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) is gepubliceerd is een verbetering ten opzichte van de oude lijst. De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening zijn begrijpelijker en er is meer aandacht voor preventie. Wel plaatst de Consumentenbond kanttekeningen bij de duidelijkheid in de toelichting.

Zo wordt er in de omschrijvingen geen verschil gemaakt tussen een 1, 2, 3, 4 en 5-vlaks vulling. Ook staan er nog steeds onbegrijpelijke woorden voor consumenten in de lijst. Bijvoorbeeld expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, headgear, palatinale bar of linguale boog. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Consumentenbond had dit graag anders gezien en de NZa geadviseerd, maar jammer genoeg is dit niet overgenomen net zo min als onze wens om de lijst op leesniveau B1 te schrijven'.

Begrijpelijke tandartsrekening

De Consumentenbond is samen met onder andere NMT en ZN, bezig met het opstellen van een uniforme en beter begrijpelijke tandartsrekening. De moeilijkheid is dat de toelichtingen van de prestaties vaak zo lang zijn dat op de rekening de korte omschrijving moet worden gebruikt, helaas is die dan te kort door de bocht. Een goede website met een heldere informatie is daarom van belang voor elke tandartspraktijk.