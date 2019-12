Meer reisaanbieders met garantiestelling

Consumenten die een pakketreis boeken zonder reisgarantiemaatregelen zijn hun geld kwijt als de reisorganisator in de financiële problemen komt. Daarom is het wettelijk verplicht pakketreizen aan te bieden met garantiestelling. In totaal schreef de Consumentenautoriteit zo’n 60 bedrijven aan waarvan zij het idee had dat zij geen reisgarantie boden. Daarvan zijn er 7 die nog steeds geen garantiemaatregelen hebben:

Argan Avontuur te Den Haag; Elegant Travel te Amsterdam; FP2000 te Eindhoven; New Spirit Travel te Heiloo; PTI -Tennisreizen te Amsterdam; RHM BuitenSport te Voorburg; Stedenreisburo.nl te Gouda.

Reisgarantie

De wettelijke garantieverplichting voor aanbieders van pakketreizen voorkomt dat consumenten een vooruitbetaalde reissom kwijt raken bij financieel onvermogen van de reisorganisator. Daarnaast hebben reizigers die al op reis zijn de zekerheid dat zij ook weer thuis komen als de reisorganisator failliet gaat.

Veel reisorganisaties in Nederland hebben hun reisgarantie geregeld via de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Alle leden van branchevereniging ANVR zijn aangesloten bij de SGR.