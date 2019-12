Megaboete Abor Creative wegens sms-spam

De overtreding van Abor kwam al eind 2008 aan het licht. Destijds zijn advertenties geplaatst waarin stond hoe consumenten konden vragen om schadevergoeding. De Consumentenbond vond dit volstrekt ontoereikend. Consumenten moeten hun geld terugkrijgen zonder dat ze hiervoor zelf iets moeten doen. Helaas is het op dit moment wettelijk niet mogelijk om namens een groep consumenten naar de rechter te stappen om schadevergoeding in geld te eisen.

Betere bescherming

De Consumentenbond strijdt al sinds 2003 voor betere bescherming tegen ongevraagde sms-diensten. Dit heeft in april 2011 geleid tot aanscherping van de wet. Consumenten worden voortaan niet door de telecomprovider afgesloten als ze klagen over een onterecht geïncasseerd bedrag voor een ongewenste SMS-dienst. De provider mag pas maatregelen treffen, als hij kan aantonen dat de klant de sms-dienst bewust en op basis van correcte informatie heeft afgenomen. Ook zijn mobiele providers verplicht hun klanten de mogelijkheid te bieden hun nummer te laten blokkeren voor betaalde sms-diensten. Dat kan via www.smsdienstenfilter.nl.