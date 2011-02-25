Meld klachten webwinkels

De Consumentenbond krijgt regelmatig klachten over webwinkels die de wettelijke regels aan hun laars lappen, bijvoorbeeld de Wet koop op afstand. Deze regels staan op de website van de bond zodat consumenten kunnen herkennen welke overtredingen de online verkopers begaan. Zo zijn webwinkels verplicht een bedenktermijn te geven en moeten ze de prijs inclusief de extra kosten noemen. Daarnaast moeten zij melden waar consumenten met klachten terecht kunnen. Het moet verder mogelijk zijn om de aankoop te annuleren als een product niet binnen 30 dagen geleverd wordt.

Veilig webwinkelen

Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 360 van 400 respondenten tenminste een keer per jaar online shopt. Welke rechten consumenten hebben als ze webwinkelen staat op de site van de bond. Hoe consumenten veilig kunnen webwinkelen is te lezen op de campagnesite www.laatjeniethacken.nl.