Meld klachten webwinkels

Nieuws|Consumenten die problemen met webwinkels hebben, kunnen die melden via het formulier 'Werk aan de Webwinkel' op de site van de Consumentenbond. Webwinkels leveren bijvoorbeeld aanbetaalde producten niet of zijn onduidelijk over de prijs. Met de meldingen van consumenten gaat de bond de webwinkels aanspreken zodat zij stoppen met het duperen van hun klanten. Helpt dit niet, dan moet de Consumentenautoriteit ingrijpen.