Minder zout in brood

De broodsector is tot nu toe de enige die echt serieuze stappen heeft genomen in de verlaging van het zoutgehalte. De Consumentenbond vindt het verstandig dat de bakkers het zoutgehalte stapsgewijs verlagen en dat ze geen zoutvervangers gebruiken. Zo wennen consumenten geleidelijk aan minder zoute voeding.

De brancheorganisaties gaan Minister Schippers van Volksgezondheid vragen om het wettelijke maximum zoutgehalte voor ingrediënten voor brood te verlagen, zodat alle bakkers minder zout brood gaan bakken. Als de nieuwe zoutverlaging gerealiseerd is, bevat een brood een kwart minder zout dan in 2008.

Campagne Opzouten!

De Consumentenbond roept de levensmiddelenindustrie al jaren op om minder zout te gebruiken. Tot nu toe met weinig resultaat. Op de campagne pagina Opzouten! kunnen consumenten de strijd tegen het onnodig zoutgebruik steunen en op de hoogte blijven van het laatste campagnenieuws.