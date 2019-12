Minder zout in brood

Bakkers van de brancheorganisaties NBOV en NVB willen de hoeveelheid zout in brood uiterlijk 2013 verder verlagen. De Consumentenbond is blij met deze nieuwe stap. Nu bevat een boterham nog gemiddeld 0,4 gram zout. De hoeveelheid zout in een boterham komt dan op ruim 0,3 gram uit.