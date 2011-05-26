Ministerie VWS zwijgt over ESBL

Het UMC onderzoek laat zien dat vleeskippen uit de intensieve veeteelt voor 100% besmet zijn. Maar ook biologische vleeskippen zijn, met een lagere dosis, voor 85% besmet met ESBL. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'het kan niet langer dat alle betrokken partijen als een kip zonder kop naar elkaar blijven kijken terwijl steeds meer landbouwproducten besmet raken met een bacterie die schadelijk is voor de volksgezondheid. Daar moet de minister van VWS toch iets aan doen!'

Extended Spectrum Beta-Lactamase

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase. Het is een enzym dat door darmbacteriën wordt geproduceerd en ervoor zorgt dat die bacteriën resistent worden voor de meestgebruikte soorten antibiotica. Voor gezonde mensen zijn ESBL-bacteriën meestal niet gevaarlijk. In sommige gevallen produceren ook ziekmakende bacteriën het ESBL-enzym. Bij een verminderde weerstand of bij een operatie, kan een dergelijke bacterie een infectie tot gevolg hebben die nauwelijks te behandelen is.