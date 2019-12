Ministerie VWS zwijgt over ESBL

Nieuws|Al het kippenvlees in de supermarkt is in hoge mate besmet met ESBL-bacteriën, dat blijkt uit een uitzending van Nieuwsuur van 25 mei en uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). De Consumentenbond eiste al vaker dat het Ministerie van Volksgezondheid ingrijpt, omdat de voedselveiligheid en volksgezondheid in het geding zijn. Op het Ministerie blijft het echter oorverdovend stil. De Consumentenbond vindt dit niet langer kunnen en wil dat de minister snel strenger optreedt tegen overmatig antibiotica gebruik in de landbouw.